Иерусалим, , 23:46 — REGNUM Удары по объектам на территории сектора Газа нанесла Армия обороны Израиля 6 августа, сообщает Военный обозреватель.

Израильские солдаты Israel Defense Forces

Эти действия израильские военные осуществили в ответ на запуски с территории Палестины снаряженных взрывчаткой воздушных шаров.

Напомним, как сообщали СМИ, зажигательные шары, запущенные из Газы 6 августа, стали причиной пожаров в израильских общинах, прилегающих к палестинскому анклаву.

Взрывные устройства были обезврежены. Израильская полиция призвала людей не прикасаться ни к каким подозрительным устройствам и, если они будут обнаружены, немедленно уведомить правоохранителей.

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