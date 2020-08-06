Киев, , 21:57 — REGNUM Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не зарегистрировала нарушений режима прекращения огня в Донбассе впервые за время систематического сбора данных, который ведётся с 1 марта 2015 года. Об этом говорится в публикованном 6 августа отчёте миссии за предыдущие сутки.

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«Впервые с того времени, как миссия начала систематический сбор данных, в Донецкой и Луганской областях не зафиксировано нарушений режима прекращения огня», — сообщили в ОБСЕ.

При этом за последние десять дней, согласно данным миссии, было зафиксировано в общей сложности 251 нарушение «режима тишины». В ОБСЕ напомнили, что 22 июля в ходе видеоконференции трёхсторонней контактной группы было согласовано введение дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня на линии соприкосновения.