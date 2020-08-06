Минск, , 21:43 — REGNUM О том, что Владимир Путин не останется президентом России до 2036 года, заявил его белорусский коллега Александр Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону 6 августа.

С наступающим Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Лукашенко «Никогда Путин не будет президентом до 2036 года».

Белорусский лидер заявил, что уверен в своём прогнозе на сто процентов. Обстановка, отметил он, складывается сложная, лучшей ждать не приходится.

Лукашенко «Естественно, всё будут валить на Лукашенко, на Путина, но Путин не будет держаться посиневшими руками за власть. Он найдёт вариант того, чтобы к власти пришли люди или человек, который продолжит тот путь, который существует сейчас».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тема возможности Путина оставаться на посту президента до 2036 года обсуждается в связи с внесением изменений в Конституцию РФ, которые были одобрены на референдуме 1 июля 2020 г.

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