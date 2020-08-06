Минск, 6 августа 2020, 21:43 — REGNUM О том, что Владимир Путин не останется президентом России до 2036 года, заявил его белорусский коллега Александр Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону 6 августа.
Белорусский лидер заявил, что уверен в своём прогнозе на сто процентов. Обстановка, отметил он, складывается сложная, лучшей ждать не приходится.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, тема возможности Путина оставаться на посту президента до 2036 года обсуждается в связи с внесением изменений в Конституцию РФ, которые были одобрены на референдуме 1 июля 2020 г.
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