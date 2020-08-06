Москва, , 21:19 — REGNUM Рассылка SMS-сообщений и твитов российским гражданам с предложением вознаграждения за данные о вмешательстве в выборы в США осуществлялась американским посольством в Москве.

Американское диппредставительство подтвердило этот факт, отметив, что действовало в рамках той программы, которая была обнародована госсекретарём Соединённых Штатов Майком Помпео.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Помпео объявил о том, что Вашингтон готов платить по $10 млн за данные о тех, кто планирует вмешиваться или уже вмешивается в выборы президента. Это произошло 5 августа.

6 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российским гражданам стали приходить SMS-сообщения от Госдепа, предлагающие вознаграждение за информацию о вмешательстве в выборы президента США:

«Сегодня утром многие россияне получили удивительные сообщения на свои мобильные: «Госдеп США предлагает до $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы в США. Если у вас есть информация, обращайтесь ».

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