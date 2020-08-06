Москва, , 21:10 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России продолжит разоблачать попытки США и подконтрольных им СМИ распространять дезинформацию о происходящем в России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа, об этом заявил глава комиссии Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Флаг США

«В Госдепе заявили, что будут «продолжать разоблачать дезинформацию, исходящую от России». Со своей стороны могу заявить только одно — мы продолжим разоблачать их реально существующую дезинформацию и фейки, поскольку мы, в отличие от Госдепа, опираемся на реально выявленные Комиссией факты вмешательства во внутренние дела нашей страны», — сказал Пискарёв.

В отличие от США, Россия обладает реальными фактами, когда финансируемые из бюджета США СМИ пытаются ввести в заблуждение граждан РФ и посеять панику, отметил парламентарий.

Пискарёв напомнил, что комиссией были выявлены публикации региональных подразделений американского «Радио Свобода» «Север.Реалии» и «Крым.Реалии» (СМИ — иностранные агенты), финансируемые из бюджета США, в которых распространялась полностью лживая информация о применении эвтаназии в отношении больных коронавирусом в российских больницах.

Доклад Госдепартамента США о «российской дезинформации и пропаганде» является очередным проявлением курса на очернение России, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

В распространенном 5 августа специальном докладе Госдепартамента об «экосистеме российской дезинформации и пропаганды» говорилось о том, что США считают Россию ведущей угрозой в плане дезинформации и пропаганды.

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