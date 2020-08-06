Вашингтон, 6 августа 2020, 20:56 — REGNUM Брайан Хук, американский спецпредставитель по Ирану, уходит в отставку, сообщил госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео в своём заявлении 6 августа.
Теперь работа, которую выполнял Хук, возлагается на Эллиотта Абрамса — американского спецпосланника по Венесуэле.
Напомним, Хук в Госдепе также являлся старшим советником Помпео. Специальный представитель по Ирану в Госдепе возглавляет так называемую Группу действий по Ирану.
Эта группа отвечает за руководство, анализ и координацию всех аспектов деятельности Госдепа, связанных с Ираном, и подчиняется непосредственно госсекретарю.
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