Вашингтон, , 20:56 — REGNUM Брайан Хук, американский спецпредставитель по Ирану, уходит в отставку, сообщил госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео в своём заявлении 6 августа.

Брайан Хук U.S. Department of State

Помпео «Спецпредставитель Хук был моим координатором по Ирану более двух лет, он добился исторических по своему значению результатов в борьбе с иранским режимом».

Теперь работа, которую выполнял Хук, возлагается на Эллиотта Абрамса — американского спецпосланника по Венесуэле.

Напомним, Хук в Госдепе также являлся старшим советником Помпео. Специальный представитель по Ирану в Госдепе возглавляет так называемую Группу действий по Ирану.

Эта группа отвечает за руководство, анализ и координацию всех аспектов деятельности Госдепа, связанных с Ираном, и подчиняется непосредственно госсекретарю.

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