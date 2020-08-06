Бейрут, , 20:36 — REGNUM О заморозке банковских счетов директора порта Бейрута в связи с расследованием взрыва, прогремевшего 4 августа, передаёт 6 августа Lebanon 24.

Также доступ к счетам отрезан для главы таможни Бейрута и для пяти высокопоставленных ливанских госслужащих. Соответствующее распоряжение выдал Банк Ливана.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Бейруте расследуются обстоятельства и причины взрыва на складе многотонного груза аммиачной селитры, в результате которого погибли полторы сотни и пострадали несколько тысяч человек.

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