Москва, 6 августа 2020, 19:50 — REGNUM Законопроект, существенно увеличивающий штрафы за игнорирование запросов от редакций СМИ, подготовили депутаты Госдумы от «Справедливой России», сообщил один из авторов инициативы Дмитрий Ионин.

Государственная дума
Государственная дума
Duma.gov.ru

Штрафы предлагается увеличить в десять раз.

Если проект закона найдет поддержку парламентского большинства, то штраф для должностных лиц составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме предложили публиковать все запросы, направляемые депутатами нижней палаты парламента в разные инстанции.