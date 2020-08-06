Минск, 6 августа 2020, 19:25 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает президента России Владимира Путина своим старшим братом. Об этом Лукашенко сказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, опубликованном сегодня, 6 июля.
Лукашенко высказался о своем личном отношении к Путину после того, как сказал, что их отношения на политическом уровне находятся в напряжении.
Что касается отношения Путина к Лукашенко, то президент Белоруссии считает, что у российского лидера к нему несколько иное отношение.
Напомним, что в этом же интервью Лукашенко заявил, что в отношениях с Путиным изначально сложилась определенная напряженность, так как оба они «сильные личности».
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