Екатеринбург, , 19:03 — REGNUM В Екатеринбурге решение о системе выборов мэра должны принимать народ и депутаты, заявил глава города Александр Высокинский.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Градоначальник подчеркнул, что прямой связи между выборами и качеством жизни горожан нет.

«Мы заходим в формирование нового бюджета и пытаемся сохранить логику развития», — добавил мэр в эфире портала «Е1».

Нужны прямые выборы градоначальника или нет, должны решить жители и парламентарии, считает Высокинский.

Как сообщало ИА REGNUM, активисты собирают подписи за «народную инициативу» о возврате Екатеринбургу и некоторых других городов Свердловской области прямых выборов мэра.

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