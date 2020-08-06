Москва, , 19:02 — REGNUM Российские граждане, которых задержали в Белоруссии как «боевиков ЧВК Вагнер», оказались жертвами обмана, пишет «Московский комсомолец».

Красный костёл на пл. Независимости (Ленина) в Минске © ИА REGNUM

Такую информацию сообщил гражданин РФ, который тоже собирался ехать с группой, задержанной 29 июля в Минске, но отказался, поняв, что контракт подозрительный.

Отметив, что к ЧВК «Вагнер» ни эти люди, ни их контракт не имеют никакого отношения, он заявил, что должен был поехать с группой из 40 с лишним человек:

«Задержали 33, потому что не все поехали через Минск. Я знаю конторы, которые используют схему с минским аэропортом, все они связаны с охраной зарубежного имущества. Существует несколько стандартных путей, по которым переправляют людей: бортом, пароходом и через Белоруссию. Белоруссия — известная транзитная дырка для подобных дел».

На вопрос о том, знают ли белорусские власти о такой схеме, он отметил:

«Конечно, [белорусский президент Александр] Лукашенко и его спецслужбы в курсе схемы проезда через страну и закрывают глаза, это происходит много лет, подозреваю, у них есть свой интерес, возможно, такие переходы через границу хорошо оплачиваются. Точно не скажу».

Эта группа должна была ехать в Венесуэлу.

Собеседник МК, рассказывая подробности своего ознакомления с предложенным контрактом, пояснил, что не поехал, когда узнал, что ему предлагают быть командиром сапёров:

«Последний фактор, который меня остановил, был вопрос: «Будешь командиром сапёров?» Стоп, ребята, я всё, конечно, понимаю, но где сопровождение грузов, а где — сапёры? Их там в принципе не может быть. Всё, я в такие игры не играю. Я понимаю, когда говорят: нужна пехота или даже водитель БТР в охране, но сапёры для чего? Куда нас на самом деле повезут? На чью-то чужую войну?»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 33 российских гражданина были задержаны в санатории под Минском 29 июля 2020 г. с такой формулировкой: «боевики ЧВК Вагнера» готовят дестабилизацию в преддверии президентских выборов в Белоруссии.

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