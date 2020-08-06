Москва, , 18:58 — REGNUM США зависят не только от Китая в отношении импорта, но и в отношении высоких технологий. Об этом 6 августа заявил депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») на телеканале «Россия 24».

«Сейчас США критически зависят от торгового обмена с Китаем как в области товаров, так и в технологической сфере. Агрессивные заявления США в отношении китайских компаний — это отчаянные попытки отыграть ситуацию назад, в колониальную эпоху, когда Штаты были источником и хозяевами инноваций, а Китай был сосредоточением поточных производств», — заявил Горелкин.

«Но это уже не получится, на мой взгляд. Слишком много высокотехнологичных производств, без которых не могут обойтись Штаты, сосредоточились сегодня в Китае», — указал он.