Москва, , 18:52 — REGNUM Китай смогли использовать геополитическую архитектуру, построенную США, в свою пользу. Об этом 6 августа заявил депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») на телеканале «Россия 24».

«США не учли, что вместе с производством Китай получил технологии — через десятилетия стал активно догонять те же Штаты в развитии их же технологий, а потом и обгонять по некоторым направлением, при этом оставаясь всё тем же жёстким, решительным централизованным государством», — заявил Горелкин.

По его словам, со времён холодной войны США надеялись привязать Китай к себе политически и не допустить его сближения с Россией.

«Конечно, там были и чисто финансовые цели, экономические, но политика имела значение — например, на то, что произошло на площади Тяньаньмэнь американцы закрыли глаза и здесь продемонстрировали избирательный подход налицо», — указал он.