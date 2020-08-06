Москва, , 18:42 — REGNUM США стали заложниками того положения Китая, которое Вашингтон отвёл для него при создании современной системы международных отношений. Об этом 6 августа заявил депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») на телеканале «Россия 24».

«В случае с Китаем США попали в очень прочную ловушку, которую сами же для себя построили. В конце XX века западные страны стали выводить крупные производства в государства тогда ещё второго и третьего мира. Там был труд дешевле, слабее профсоюзы и не было экологических требований», — заявил Горелкин.

По его словам, в своё время США пошли на очень серьёзные шаги ради того, чтобы привязать Китай к себе политически и не допустить его сближения с Россией.

«Конечно, там были и чисто финансовые цели, экономические, но политика имела значение — например, на то, что произошло на площади Тяньаньмэнь американцы закрыли глаза и здесь продемонстрировали избирательный подход налицо», — указал он.