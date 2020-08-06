Москва, , 18:38 — REGNUM Заявление госсекретаря США о награде за передачу данных о вмешательстве в выборы американского президента вызовет ажиотаж среди тех, кто захочет получить деньги на фейках. Об этом 6 августа заявил американист, эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин на телеканале «Россия 24».

«10 млн долларов лежат на дороге, и с учётом того, что в Соединённых Штатах просто катастрофичная ситуация в экономике — экономика падает, ситуацию сегодня сравнивают с Великой Депрессией, — то понятно, что начнётся целый вал обвинений, фабрика фейков будет создаваться, я думаю, не только американскими гражданами, но и по всему миру с целью тотальной демонизации России и Китая», — заявил Блохин.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео, отвечая на вопрос о российском вмешательстве в американские выборы президента, объявил награду в 10 млн долларов за передачу данных о лицах, которые вмешивающихся в избирательный процесс по поручению иностранных правительств. Он отметил, что такие выплаты подразумевает программа Госдепартамента «Награда за справедливость».