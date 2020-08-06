Москва, , 18:33 — REGNUM Президент США Дональд Трамп пытается позиционировать себя как предельного жёсткого политика в отношении России и Китая. Об этом 6 августа заявил американист, эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин на телеканале «Россия 24».

«Они после 2014 года инициировали против Москвы более 70 пакетов санкций. Соединённые Штаты таким образом демонизируют Россию и Китай. Трамп пытается показать, что он предельно жёсток с Россией и с Китаем. И, конечно, он пытается закрыть всевозможные лазейки от обвинений со стороны демократов», — заявил Блохин.

«Если Трамп выиграет, то уже обвинить его в том, что победа у него стала результатом манипуляции со стороны России, будет довольно-таки трудно», — указал он.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео, отвечая на вопрос о российском вмешательстве в американские выборы президента, объявил награду в 10 млн долларов за передачу данных о лицах, которые вмешивающихся в избирательный процесс по поручению иностранных правительств. Он отметил, что такие выплаты подразумевает программа Госдепартамента «Награда за справедливость».