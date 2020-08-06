Пекин, , 18:30 — REGNUM В связи с разработкой в КНР 14-го пятилетнего плана, который стартует с будущего года, партийно-государственный лидер страны Си Цзиньпин выступил с руководящими указаниями, потребовав от центральных и местных властей, планирующих органов совмещать проектирование на государственном уровне с общественным запросом. Об этом 6 августа сообщает Синьхуа.

Лидер отметил, что разработка и осуществление пятилеток является важнейшим инструментом руководства социально-экономической жизнью страны со стороны КПК. Настаивая на дальнейшем максимальном сближении партии и народа, Си Цзиньпин выступил за расширение каналов обратной связи с обществом, учет и обобщение предложений широкой общественности в экономическом и социальном строительстве.

Сообщается также, что помимо общественности, в разработку 14-го пятилетнего плана вовлечены фундаментальные и прикладные научные круги КНР.