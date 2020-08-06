Москва, , 18:26 — REGNUM США готовят почву для введения очередного пакета санкций против России. Об этом 6 августа заявил американист, эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин на телеканале «Россия 24».

«Возникают вопросы к уровню политических элит на Западе. Ведь госсекретарь Помпео — это аналог российского министра иностранных дел. И по сути Соединённые Штаты объявили конкурс на создание лучшего фейка и самой невероятной лжи в отношении России и Китая. Для того, чтобы последующие действия в отношении этих стран были легитимны в глазах международного сообщества», — заявил Блохин.

«То есть Соединённые Штаты будут обосновывать своё дальнейшее давление, я думаю, в первую очередь санкционное давление», — отметил он.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео, отвечая на вопрос о российском вмешательстве в американские выборы президента, объявил награду в 10 млн долларов за передачу данных о лицах, которые вмешивающихся в избирательный процесс по поручению иностранных правительств. Он отметил, что такие выплаты подразумевает программа Госдепартамента «Награда за справедливость».