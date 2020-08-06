Пекин, , 18:26 — REGNUM Китай жестко осуждает политику подавления и сдерживания в США отечественных компаний, занятых в высокотехнологичном секторе экономики, сообщает 6 августа Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня, прозвучавшее на ведомственном брифинге в Пекине.

Дипломат назвал меры, принимаемые американскими властями против IT-компаний из КНР, «типичным актом международного буллинга», который осуществляется американской стороной с помощью конъюнктурного злоупотребления государственной властью. Конечной целью этих усилий сотрудник МИД навал сохранение глобальной монополии в этом секторе компаний из США.

Напомним, что противостояние между США и КНР в данной сфере началось в декабре 2018 года с задержания в Ванкувере топ-менеджера Huawei Мэн Ваньчжоу; весной 2019 года против компании были введены санкции. Затем США запустили этап давления на союзников по НАТО из Великобритании и стран Европейского союза (ЕС) с целью недопущения их сотрудничества с китайскими компаниями в реализации в Старом Свете проекта сетей нового поколения 5G.