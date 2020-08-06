Москва, , 17:29 — REGNUM Напоминание госсекретаря США Майка Помпео о возможности получить награду за передачу данных о вмешательстве в выборы президента США может привести к росту необоснованных заявлений. Об этом 6 августа заявил депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») на телеканале «Россия 24».

«Когда-то в колониальной Индии англичане объявляли награду за каждую убитую кобру, чтобы кобры меньше кусали людей. Но кобр становилось в разы больше. Местные жители стали их специально разводить ради этой награды. Так же может получиться и в американской ситуации: есть немало людей, которые в надежде получить 10 млн постараются придумать или сымитировать вмешательство другой страны в американские выборы», — заявил Горелкин.

«Возможно, обвинения в адрес России о вмешательстве в американские выборы, которые мы слышим в последние годы — последствие как раз этой наградной программы», — указал он.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео объявил награду в 10 млн долларов за передачу данных о лицах, которые вмешивающихся в выборы США по поручению иностранных правительств. Он отметил, что такие выплаты подразумевает программа Госдепартамента «Награда за справедливость».