Москва, , 17:25 — REGNUM В США на системной основе действует целевая программа по выплатам за передачу данных о лицах, которые вмешиваются в американские выборы. Об этом 6 августа заявил депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») на телеканале «Россия 24».

«Это не инициатива Помпео и не импровизация под выборы. В США действует специальная программа Госдепартамента, которая предусматривает такие целевые выплаты. То есть это вполне чёткий и осознанный государственный курс», — заявил Горелкин.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео объявил награду в 10 млн долларов за передачу данных о лицах, которые вмешивающихся в выборы США по поручению иностранных правительств. Он отметил, что такие выплаты подразумевает программа Госдепартамента «Награда за справедливость».