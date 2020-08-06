Красноярск, , 17:16 — REGNUM Сегодня, 6 августа, временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв встретился с врио военного комиссара региона Григорием Анастасиади. Стороны обсудили итоги весеннего призыва в армию и задачи на предстоящую осеннюю кампанию, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

Как отметил Григорий Анастасиади, за весенний период призывным комиссиям удалось полностью выполнить план набора в Вооруженные силы. Необходимое количество новобранцев отправлено в войска. Заражений COVID-19 на призывных пунктах не допущено. Врачи вовремя выявили 11 инфицированных — всех молодых людей изолировали, после чего отправили на лечение. Выпускникам школ, поступающим в вузы и сузы, по закону были предоставлены отсрочки.

Врио губернатора края поблагодарил сотрудников призывных комиссий за слаженную работу и поручил не менее эффективно провести осенний призыв.

«Нам нужно вовремя и тоже организованно выполнить осенний призыв в армию. Задача стоит та же — максимально обезопасить новобранцев от инфекции. Все должны быть здоровы и отправиться служить на благо страны», — подчеркнул Михаил Дегтярёв.