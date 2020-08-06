Минск, , 16:58 — REGNUM Запланированный на вечер 6 августа предвыборный митинг кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской не состоится, сообщили в её предвыборном штабе.

Предвыборное мероприятие должно было состояться в столичном парке Дружбы народов. Но, как отмечают в штабе кандидата, на её электронный адрес «пришло уведомление о празднике железнодорожных войск в парке Дружбы народов».

«Нам не дают провести митинги ни на одной площадке Минска так же, как в Слуцке и Солигорске», — заявили в пресс-службе штаба.

Решение штаба не проводить мероприятие, хотя его отменили, как отмечают соратники Тихановской, незаконно, связано с намерением не провоцировать людей.

В штабе добавили, что вечером 6 августа Тихановская направится на мероприятие «День открытых дверей учреждений дополнительного образования» в Киевском сквере.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 6 августа, главу штаба Тихановской пригласили в МВД, где предупредили, чтобы сторонники кандидата в президенты «не устраивали массовых беспорядков».

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