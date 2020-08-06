Курган, , 16:48 — REGNUM Правительство Курганской области покинул временно исполняющий обязанности директора департамента агропромышленного комплекса Сергей Зяблов, который работал на посту всего три недели. Об этом сообщает департамент информационной и внутренней политики региона.

Уход высокопоставленного чиновника связан с личными обстоятельствами, отмечают в департаменте.

Напомним, Сергей Зяблов приехал в Курганскую область с Ямала, где занимал должность заместителя директора регионального департамента молодежной политики и туризма. В Зауралье он возглавил Белозерский район. Затем стал руководителем департамента АПК.

Сейчас временно исполняющим обязанности департамента агропромышленного комплекса Курганской области назначен начальник отдела развития отраслей АПК Павел Кощеев.