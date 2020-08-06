Москва, , 16:41 — REGNUM Политические последствия от взрыва в Бейруте могут наложиться на усталость от «Хезболлы» в Ливане. Об этом 6 августа заявил президент Российской ближневосточной ассоциации Мурад Садыгзаде на телеканале «Россия 24».

Сторонники «Хезболлы» DAVID HOLT

«На самом деле говорить о консолидации именно с «Хезболлой» будет сложно. Она действительно завоевала популярность, когда она смогла дать некоторый отпор Израилю — впервые армия Цахал понесла потери живой силы», — заявил Садыгзаде.

«После этого Хезболла стала неким символом силы ливанского народа и по сути являлась армией Ливана. Но на сегодняшний день после огромного количества коррупционных скандалов, после постоянного кризиса, который продолжается с момента Арабской весны — этот энтузиазм отпадает», — указал он.

Вечером 4 августа в порту Бейрута, столицы Ливана, прогремел мощный взрыв, уничтоживший значительную часть порта и нанёсший повреждения половине города. Мощность взрыва предположительно достигла трёх килотонн, что лишь в несколько раз меньше, чем мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году. Власти оценивают ущерб от взрыва в 3−5 млрд долларов, то есть около 10% ВВП страны.