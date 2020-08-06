Москва, , 16:32 — REGNUM С учётом отсутствия политического единства в Ливане и негативного отношения к «Хезболле» со стороны западных стран, сложная обстановка после взрыва в Бейруте может привести к углублению внутриэлитных противоречий в этом государстве. Об этом 6 августа заявил президент Российской ближневосточной ассоциации Мурад Садыгзаде на телеканале «Россия 24».

«В целом каких-либо финансовых вложений, которые могут помочь вывести Ливан из такого кризиса — я не думаю, что это получится. Потому что всё упирается в реформы, которые должны провести власти Ливана», — заявил Садыгзаде.

«Они не могут это сделать, потому что как-никак сегодня на самом деле между элитой и народом Ливана отсутствует как таковой диалог. Поэтому ситуация, скорее всего, будет носить (формальный характер). Даже приезд Эммануэля Макрона носит больше характер формального знака солидарности. Он объявил, что он с братским ливанским народом, но это не значит, что будет какая-то помощь», — указал он.

Вечером 4 августа в порту Бейрута, столицы Ливана, прогремел мощный взрыв, уничтоживший значительную часть порта и нанёсший повреждения половине города. Мощность взрыва предположительно достигла трёх килотонн, что лишь в несколько раз меньше, чем мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году. Власти оценивают ущерб от взрыва в 3−5 млрд долларов, то есть около 10% ВВП страны.