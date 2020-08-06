Москва, , 16:24 — REGNUM Политические соображения не позволят Западу, Израилю и ближневосточным арабским странам выделить финансовую помощь на восстановление экономики Ливана. Об этом 6 августа заявил президент Российской ближневосточной ассоциации Мурад Садыгзаде на телеканале «Россия 24».

«Это носит больше некоторый характер солидарности. Многие страны уже объявили о помощи. Колоссальная гуманитарная помощь оказана в том числе со стороны России — уже три самолёта приземлились в Бейруте», — заявил Садыгзаде.«Но в целом какие-либо финансовые вложения, которые помогут помочь вывести Ливан из такого кризиса — я не думаю, что они получатся. Потому что всё упирается в реформы, которые должны провести власти Ливана», — указал он.

По его словам, трудности для ливийских властей связаны как с внутриполитическими, так и внешнеполитическими аспектами: в Ливане нет единства элиты и народа, а с другой стороны, Ливаном недовольны арабские страны и Израиль, а также ряд европейских государств.

Вечером 4 августа в порту Бейрута, столицы Ливана, прогремел мощный взрыв, уничтоживший значительную часть порта и нанёсший повреждения половине города. Мощность взрыва предположительно достигла трёх килотонн, что лишь в несколько раз меньше, чем мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году. Власти оценивают ущерб от взрыва в 3−5 млрд долларов, то есть около 10% ВВП страны.