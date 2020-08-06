Киев, , 16:17 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский уже «буквально сегодня» внесет в Верховную раду законопроект, который предусматривает с 1 сентября повышение минимальной зарплаты до 5 тысяч гривен.

Владимир Зеленский на заседании СНБО Украины Rnbo.gov.ua

Об этом 6 августа заявила журналистам заместитель главы офиса президента Юлия Ковалив, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ковалив отметила, что согласно предлагаемым изменениям в госбюджет Украины, основным источником для финансирования такого увеличения минимальной зарплаты станет, прежде всего, экономия на обслуживании государственного долга.

Чиновник подчеркнула, что парламент должен рассмотреть данный вопрос на внеочередном заседании в августе, чтобы изменения вступили в силу с 1 сентября.

Также она напомнила, что одобренный правительством Украины макропрогноз предусматривает повышение минимальной зарплаты в 2021 году сначала до 6 тыс. грн, потом до 6,5 тыс. грн.

Напомним, что сейчас минимальная зарплата на Украине составляет 4723 грн. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что увеличение минимальной заработной платы будет стимулировать потребительский спрос на украинскую продукцию и при этом не окажет значительного влияния на инфляцию.

В октябре 2020 года на Украине пройдут очередные местные выборы.