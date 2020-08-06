Богданович, Свердловская область, , 16:15 — REGNUM Глава Богдановича Павел Мартьянов, о задержании которого ранее сообщалось, не был отстранён от работы. Об этом сообщили в приёмной градоначальника.

Как передаёт «Областная газета», в приёмной сообщили, что градоначальник находится на рабочем месте. Сам Мартьянов на звонок не ответил, а телефон пресс-секретаря оказался недоступен.

Информацию о задержании Мартьянова подтвердил источник ИА REGNUM в свердловском управлении ФСБ.

Как сообщало ИА REGNUM, Павел Мартьянов возглавляет Богданович с 2017 года.

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