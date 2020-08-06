Сухум, , 16:07 — REGNUM Учения по обороне морского побережья от нападения условного противника провели военнослужащие российской военной базы в Абхазии. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) Вооруженных сил России.

Тактический десант российской военной базы в Абхазии Mil.ru

По данным ведомства, «вражеская» морская пехота начала наступление на берегу полигона Нагвалоу. В ответ на это в район был отправлен десант, который быстро завладел тактическими высотами, прорвал оборону «противника» и устроил засады против диверсантов.

Сообщается, что десант в ходе своих действий прикрыл подход основных сил к побережью. В учениях были задействованы боевые вертолеты Ка-52 «Аллигатор».

Стоит отметить, что в Абхазии проводятся масштабные учения на разных военных полигонах страны. В них принимают участие около 1 тыс. человек и свыше 200 единиц техники.

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