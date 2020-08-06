Москва, , 15:56 — REGNUM Представитель МИД России Мария Захарова назвала гибридной атакой предложение Госдепа США российским гражданам. Об этом она написала 6 августа на своей странице в Facebook.

По её словам, граждане России получили на свои мобильные телефоны предложение Госдепа США: за вознаграждение сообщить информацию о вмешательстве в выборы президента в 2018 году.

Захарова пояснила, что Госдеп запустил программу «Награда за справедливость». «Все примитивно, так как основано на привычной для американских силовиков связке: донеси — получи», — уточнила представитель МИД.

Она добавила, что кампания сопровождается «тихим и методичным» сбором персональных данных. Захарова заявила, что такими акциями американские спецслужбы бесцеремонно вмешиваются в жизнь российских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что правительство выплатит $10 млн за информацию о лицах, которые пытаются влиять на американские выборы.

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