Бейрут, , 15:44 — REGNUM Во время визита в столицу Ливана Бейрут президент Франции Эммануэль Макрон провел короткую беседу с ливанским спасателем, передает BFM TV.

«Это твой сын», — заявил спасатель, имея ввиду Ливан, обращаясь к президенту Франции.

«Спасибо, Франция», — добавил спасатель после того, как Эммануэль Макрон ответил: «Я знаю» и «мы вас не подведем».

Как сообщало ИА REGNUM, жители Ливана, собравшиеся во время визита президента Франции, просили помощи у Франции в свержении правящих лидеров.

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