Москва, , 15:43 — REGNUM Доклад Госдепартамента США о «российской дезинформации и пропаганде» направлен на очернение России. Об этом заявил 6 августа на брифинге замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

Он подчеркнул, что документ является ярким примером того, что проводимый американскими властями политический курс направлен на очернение России. Это очевидно даже при беглом знакомстве с текстом, добавил Зайцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в спецдокладе Госдепа США об «экосистеме российской дезинформации и пропаганды» утверждается, что Россия остаётся ведущей угрозой с точки зрения подобных действий. Обеспокоены власти США из-за российских правительственных каналов, государственных СМИ и социальных сетей, которые получают, как указано в докладе, наибольшее финансирование.

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