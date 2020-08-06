Тбилиси, , 15:55 — REGNUM Министерство обороны Грузии компенсирует половину стоимости годового обучения в вузах военнослужащим и членам их семей. Об этом, как сообщает грузинское «Общественное телевидение», рассказал глава минобороны Ираклий Гарибашвили 6 августа во время представления общественности соцпроекта «Наша армия».

По его словам, в Грузии для государственных вузов установлена максимальная стоимость обучения в год — 2250 лари (около $700). Министр рассказал, что военнослужащим и членам их семей будет оплачено 50% этой суммы.

Гарибашвили добавил, что в рамках проекта военнослужащие будут проходить занятия в гражданских вузах, где им расскажут о военной истории, героях страны и вооруженных силах Грузии. Также минобороны вводит для наиболее проявивших себя студентов «министерскую стипендию» в размере 750 лари (около $200).

Стоит отметить, что ранее в минобороны Грузии объявили о начале передачи служебных квартир в собственность военнослужащим, которые в них проживают.