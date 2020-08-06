Москва, , 15:31 — REGNUM Законопроект, расширяющий круг заказчиков целевого набора в вузы, внес в Госдуму член Совфеда Александр Башкин, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.

Изменение позволяет закрепить право на прием на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах установленной квоты в том числе посредством заключения договора с организациями, признанными сельскохозяйственными производителями.

Принятие закона, по его мнению, будет способствовать притоку высококвалифицированных кадров в сферу сельского хозяйства.

Сейчас заключать договоры с вузами и студентами для целевого обучения могут органы госвласти, ГУПы и МУПы, госкомпании, организации, включенные в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, хозяйственные общества, в уставном капитале которых присутствует доля Российской Федерации, субъекта РФ или муниципального образования, АО, акции которых находятся в собственности или в доверительном управлении государственной корпорации, дочерние хозяйственные общества организаций, указанных выше, а также организации, которые созданы государственными корпорациями или переданы государственным корпорациям в соответствии с положениями федеральных законов об указанных корпорациях.

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