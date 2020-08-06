Джакарта, , 15:24 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что туристический коридор между странами станет ключом к оживлению экономики после эпидемии, сообщает Antara.

«Многим странам следует изучить этот механизм, ослабив ограничения на передвижение и постепенно открывая свои границы, но по-прежнему уделяя приоритетное внимание здравоохранению», — заявила Ретно Марсуди на онлайн-семинаре.

Известно, что Индонезия и ОАЭ надеются на продвижение взаимовыгодного двустороннего и экономического сотрудничества в смягчении воздействия пандемии.

Между тем, по оценкам Всемирной продовольственной программы, до конца 2020 года 270 млн человек будут голодать, что на 82% больше, чем до пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Индонезии заявила, что пандемия стала испытанием для многосторонности и сотрудничество между странами.

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