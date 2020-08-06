Санкт-Петербург, , 15:24 — REGNUM Петербургских чиновников в 2020 году хотят заставить налаживать связи с жителями через социальные сети. Соответствующее распоряжение подготовил комитет по печати и взаимодействию со СМИ администрации Санкт-Петербурга.

Согласно документу, правительство города и главы комитетов должны создать официальные аккаунты в соцсетях: «ВКонтакте», Instagram, Facebook, «Одноклассниках», Twitter и YouTube. Времени дается на это до 1 октября. Регулярно придется представлять контент-план и отвечать на комментарии граждан. Отчета о проделанной работе на ниве взаимоотношений с народом ждут до 1 ноября. Реестр всех аккаунтов опубликует пресс-служба Смольного.

Чиновникам советуют публиковать что-то новое не мене пяти раз в неделю — видимо, каждый рабочий день. Власти будут контролировать и «стиль оформления» аккаунтов, который должен быть «единым». Комитет настаивает на «письменном разговорном стиле» в публикациях, а также призывает использовать фото, «инфографику, карточки, анимацию, видео, трансляции прямых эфиров, опросы, конкурсы, акции, иные материалы и форматы с учетом специфики каждой социальной сети».

Никакой «негативной, личной эмоциональной оценки» в публикациях петербургских чиновников быть не должно. Аккаунты должны быть открытыми.

Заметим, губернатор Александр Беглов ведет свою страницу «ВКонтакте» с марта 2019 года. Он периодически публикует новости о своей работе или видеообращения. В ответ зачастую комментарии наполняются жалобами петербуржцев. Некоторым отвечают из секретариата Смольного. Однако множество горожан неоднократно сообщали, что за частые жалобы или какие-то конкретные претензии они были забанены на странице Беглова.