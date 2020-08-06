Вашингтон, 6 августа 2020, 14:59 — REGNUM Проведение дебатов кандидатов на пост президента США необходимо перенести на более раннюю дату, заявил глава Белого дома Дональд Трамп 6 августа на своей странице в Twitter.
Напомним, опасения Трампа вызывает голосование по почте, которое, по его словам, может быть сопряжено с большим числом фальсификаций. Однако, как отмечают эксперты, расширение масштабов голосования по почте может повысить явку избирателей, что сыграет на руку кандидату от Демократической партии.