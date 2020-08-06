Вашингтон, , 14:59 — REGNUM Проведение дебатов кандидатов на пост президента США необходимо перенести на более раннюю дату, заявил глава Белого дома Дональд Трамп 6 августа на своей странице в Twitter.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Как избиратели могут начать отправлять бюллетени по почте в некоторых случаях за месяц до первых президентских дебатов», — указал Трамп.

«Нужно перенести дебаты на более раннюю дату. Дебаты для меня — это часть государственной службы. Мы с Джо Байденом должны дать это американскому народу», — добавил он.

Напомним, опасения Трампа вызывает голосование по почте, которое, по его словам, может быть сопряжено с большим числом фальсификаций. Однако, как отмечают эксперты, расширение масштабов голосования по почте может повысить явку избирателей, что сыграет на руку кандидату от Демократической партии.