Киев, 6 августа 2020, 14:57 — REGNUM Украинская парламентская пропрезидентская партия «Слуга народа» сменила лозунг перед местными выборами. Об этом сообщила депутат Верховной рады, заместитель председателя фракции Евгения Кравчук 6 августа на своей странице в социальной сети Facebook.
Она объяснила, что речь идёт о реформе децентрализации, которую завершила политсила.
Напомним, ранее лозунг партии «Слуга народа» звучал как «Сделаем их вместе!». После ряда совместных голосований «Слуги народа» и «оппонентов» из партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность», украинские политические эксперты отметили некоторую двусмысленность данного лозунга.
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