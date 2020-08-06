Киев, , 14:57 — REGNUM Украинская парламентская пропрезидентская партия «Слуга народа» сменила лозунг перед местными выборами. Об этом сообщила депутат Верховной рады, заместитель председателя фракции Евгения Кравчук 6 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

«Партия Слуга народа запускает кампанию под слоганом «Украина — это ты!». И впервые за 29 лет независимости это не просто красивые слова», — утверждает Кравчук.

Она объяснила, что речь идёт о реформе децентрализации, которую завершила политсила.

«Отныне вопросы развития общин, городских или сельских — будут решаться не в Киеве, а на месте», — добавила депутат.

Напомним, ранее лозунг партии «Слуга народа» звучал как «Сделаем их вместе!». После ряда совместных голосований «Слуги народа» и «оппонентов» из партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность», украинские политические эксперты отметили некоторую двусмысленность данного лозунга.

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