Берлин, , 14:41 — REGNUM Экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) вряд ли удастся запретить эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил 6 августа глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст, комментируя поданный экологами иск.

Укладка газопровода «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Aксель Шмидт

Депутат отметил, что все разрешения на эксплуатацию газопровода выданы в соответствии с законом, проект завершён более чем на 90%.

«Я считаю, что жалоба не имеет шансов на успех», — приводит слова Эрнста ТАСС.

Экологи из DUH ранее одали в суд в связи с выдачей разрешения на использование газопровода. В иске утверждается, что это решение не учитывает новые научные сведения о якобы неконтролируемых утечках метана, потому заявку должно снова рассмотреть Горное ведомство Штральзунда.

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