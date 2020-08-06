Москва, , 14:40 — REGNUM В настоящее время Саудовская Аравия, Израиль и ряд стран Запада находятся в состоянии информационной войны с Ливаном. Об этом 6 августа заявил международный обозреватель Андрей Муртазин на телеканале «Россия 24».

«Если сравнить с тем, что было в 1990-м году, то сейчас и Саудовская Аравия, и страны Запада, и Израиль — фактически находятся в одном окопе информационной войны против «Хезболлы». Нужно это понимать», — заявил Муртазин.

По его словам, в настоящее время наблюдается «жесточайшее противостояния как внутри Ливана», так и неприязнь к части ливанской политической элиты со стороны европейских и ближневосточных игроков.

«Самая главная сила в Ливане — это «коалиция Восьмого марта», которая состоит из движения «Хезболла» и второго шиитского движения Амаль. В этой же коалиции находится президент Ливана, который, кстати, был врагом мусульман в годы гражданской войны», — указал эксперт.

Вечером 4 августа в порту Бейрута, столицы Ливана, прогремел мощный взрыв, уничтоживший значительную часть порта и нанёсший повреждения половине города. Мощность взрыва предположительно достигла трёх килотонн, что лишь в несколько раз меньше, чем мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году. Власти оценивают ущерб от взрыва в 3−5 млрд долларов, то есть около 10% ВВП страны.