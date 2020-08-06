Киев, 6 августа 2020, 14:44 — REGNUM Органы исполнительной власти Украины провели координационное совещание, на котором обсуждалась стратегия «деоккупации» Крыма. Об этом заявил 6 августа во время брифинга министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Совещание проходило под председательством вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексея Резникова. В нём приняли участие представители МИД Украины, министерства реинтеграции и «представительства» президента Украины в Крыму, отметил Кулеба.
По его словам, сводный документ, полученный по итогам работы органов исполнительной власти Украины, будет передан в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
Ранее экс-президент Украины, глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украине следует изменить определение Крыма, записанное в конституции Украины.
Читайте также: Кравчук предложил прописать другой статус Крыма в украинской конституции
Как сообщало ИА REGNUM, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума. Поводом для проведения референдума стал государственный переворот в Киеве, уничтоживший законную власть на Украине. Новый украинский режим игнорирует волеизъявление жителей полуострова и настаивает на некой «оккупации» Россией Крыма.