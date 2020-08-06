Киев, , 14:44 — REGNUM Органы исполнительной власти Украины провели координационное совещание, на котором обсуждалась стратегия «деоккупации» Крыма. Об этом заявил 6 августа во время брифинга министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Работа над этим вопросом не прекращается. Мы определили дальнейший алгоритм действий для того, чтобы синхронизировать, свести в один блок все позиции и наработанные материалы от органов исполнительной власти», — рассказал он.

Совещание проходило под председательством вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексея Резникова. В нём приняли участие представители МИД Украины, министерства реинтеграции и «представительства» президента Украины в Крыму, отметил Кулеба.

По его словам, сводный документ, полученный по итогам работы органов исполнительной власти Украины, будет передан в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Ранее экс-президент Украины, глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украине следует изменить определение Крыма, записанное в конституции Украины.

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Как сообщало ИА REGNUM, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума. Поводом для проведения референдума стал государственный переворот в Киеве, уничтоживший законную власть на Украине. Новый украинский режим игнорирует волеизъявление жителей полуострова и настаивает на некой «оккупации» Россией Крыма.