Москва, , 14:37 — REGNUM Международный валютный фонд может навязать Ливану непопулярные реформы как условия для выделения экономической помощи после взрыва в Бейруте. Об этом 6 августа заявил международный обозреватель Андрей Муртазин на телеканале «Россия 24».

«Всё будет зависеть от того, насколько Запад, западные страны и Международный валютный фонд будут готовы Ливану восстанавливать экономику. Поскольку МВФ требует структурных радикальных реформ, но у МВФ сценарий известный и рецепт практически для всех стран один», — заявил Муртазин.

«Если руководство Ливана пойдёт на эти реформы и будет помощь со стороны западных стран и ближневосточных монархий Персидского залива, то Ливан может достаточно быстро восстановиться. Но сейчас ситуация немножко другая», — указал он.

Вечером 4 августа в порту Бейрута, столицы Ливана, прогремел мощный взрыв, уничтоживший значительную часть порта и нанёсший повреждения половине города. Мощность взрыва предположительно достигла трёх килотонн, что лишь в несколько раз меньше, чем мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году. Власти оценивают ущерб от взрыва в 3−5 млрд долларов, то есть около 10% ВВП страны.