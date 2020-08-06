Екатеринбург, , 14:38 — REGNUM В Екатеринбурге не ранее ноября 2020 года пройдут довыборы в городскую думу. Об этом заявил глава горизбиркома Вадим Антошин.

Планируется, что довыборы состоятся по округам, где избирались депутаты Елена Дерягина (скончалась) и Олег Кагилев (осуждён за взятку). 11 августа 2020 года гордума решит вопрос о досрочном прекращении полномочий.

Избирательная кампания по каждому из округов обойдётся казне в 10 млн рублей, сказал Антошин. Сумма может измениться.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля 2020 года в Екатерибурге простились с Еленой Дерягиной.

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