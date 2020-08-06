Москва, , 14:34 — REGNUM Политическая элита Ливана не вызывает симпатии у ближневосточных монархий и стран Запада, что может осложнить получение экономической помощи после взрыва в Бейруте. Об этом 6 августа заявил международный обозреватель Андрей Муртазин на телеканале «Россия 24».

«Самая главная сила в Ливане — это «коалиция Восьмого марта», которая состоит из движения «Хезболла» и второго шиитского движения Амаль. В этой же коалиции находится президент Ливана, который, кстати, был врагом мусульман в годы гражданской войны», — заявил Муртазин.

По его мнению, в настоящее время в Ливане сохраняется жесточайшее политическое противостояние внутри Ливана, при этом непростые отношения сложились для Ливана и в международных отношениях.

Речь идёт о «неприязни к части ливанского истеблишмента со стороны европейских и ближневосточных игроков», уточнил Муртазин.

Вечером 4 августа в порту Бейрута, столицы Ливана, прогремел мощный взрыв, уничтоживший значительную часть порта и нанёсший повреждения половине города. Мощность взрыва предположительно достигла трёх килотонн, что лишь в несколько раз меньше, чем мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году. Власти оценивают ущерб от взрыва в 3−5 млрд долларов, то есть около 10% ВВП страны.