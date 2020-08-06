Подгорица, 6 августа 2020, 14:31 — REGNUM Правительство Черногории после возникшего непонимания, связанного с ранее сделанными 3 августа заявлениями об открытии границы с Россией, включила ее в «зеленый список» с 7 августа.
Несколькими часами ранее туда попали Украина, Азербайджан, Белоруссия.
Некоторые российские туристы уже в период с 4 по 6 августа попали в неприятные ситуации, когда увидели первое сообщение и решили отправиться в Черногорию на отдых через Стамбул. Им отказали в посадке на рейс, так как Россия еще не входила в список безопасных стран.
Новостей о возобновлении прямого авиасообщения между странами пока нет.