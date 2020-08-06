Подгорица, , 14:31 — REGNUM Правительство Черногории после возникшего непонимания, связанного с ранее сделанными 3 августа заявлениями об открытии границы с Россией, включила ее в «зеленый список» с 7 августа.

Несколькими часами ранее туда попали Украина, Азербайджан, Белоруссия.

Некоторые российские туристы уже в период с 4 по 6 августа попали в неприятные ситуации, когда увидели первое сообщение и решили отправиться в Черногорию на отдых через Стамбул. Им отказали в посадке на рейс, так как Россия еще не входила в список безопасных стран.

Новостей о возобновлении прямого авиасообщения между странами пока нет.