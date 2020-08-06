Москва, , 14:27 — REGNUM Ливан может столкнуться с большими проблемами при восстановлении экономики после мощного взрыва в порту Бейрута. Об этом 6 августа заявил международный обозреватель Андрей Муртазин на телеканале «Россия 24».

«После окончания Ливанской войны в ливанском обществе наступила консолидация. И благодаря покойному премьер-министру Ливана Рафику Харири, страна была восстановлена, и восстановлена она была благодаря, конечно же, и западным деньгам, но в основном это были саудовские деньги и лично Харири. Тогда была поддержка со стороны Запада и со сторонй Саудовской Аравией», — заявил Муртазин.

«Тогда ещё не была так сильна «Хезболла», как сейчас. Не было такого жесточайшего противостояния как внутри Ливана, так и неприязни к части ливанского истеблишмента со стороны европейских и ближневосточных игроков», — отметил он.

Вечером 4 августа в порту Бейрута, столицы Ливана, прогремел мощный взрыв, уничтоживший значительную часть порта и нанёсший повреждения половине города. Мощность взрыва предположительно достигла трёх килотонн, что лишь в несколько раз меньше, чем мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году. Власти оценивают ущерб от взрыва в 3−5 млрд долларов, то есть около 10% ВВП страны.