Киев, , 14:23 — REGNUM В правительстве Украины заявили, что на рассмотрении в Верховной раде уже сейчас находятся «ключевые» законы, которые позволят осуществить «значительный прогресс» в экономической интеграции с ЕС.

Об этом 6 августа заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, которую цитирует пресс-служба правительства.

«Это законопроекты о внутренних водных путях, об управлении отходами, а также ряд в аграрной сфере. Все они направлены на выполнение наших обязательств в рамках соглашения об ассоциации и позволят получить более широкий доступ к рынку ЕС, в том числе, через улучшение логистики», — отметила вице-премьер.

Она отметила, что кабмин подготовит для Верховной рады специальную «дорожную карту», чтобы выделить приоритетные первоочередные «евроинтеграционные» законопроекты на будущую парламентскую сессию.

ИА REGNUM напоминает, что в июле Верховная рада одобрила в первом чтении законопроект, который предусматривает преференции для украинского машиностроения, что противоречит соглашению об ассоциации с ЕС. Дискуссия между Киевом и Брюсселем по данному вопросу еще продолжается.

В настоящий момент Верховная рада находится на летних каникулах, депутаты продолжат работу в сентябре.