Париж, , 14:18 — REGNUM Глава французской политической партии Жан-Люк Меланшон подверг критике визит президента Франции Эммануэля Макрона в столицу Ливана, передает BFM TV.

«Я предостерегаю от вмешательства в политическую жизнь Ливана. Это не будет принято. Ливан не является французским протекторатом», — написал Эммануэль Макрон в Twitter, когда президент Франции прибыл в Бейрут.

«Я предупреждаю Ливан о реформах Макрона: защищайте требования своей гражданской революции», — добавил французский политик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Францииобъявил, что хочет «организовать международную помощь»Ливану.

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