Москва, , 14:15 — REGNUM Ущерб от взрыва в Бейруте сопоставим с последствиями 15-летней гражданской войны в Ливане. Об этом 6 августа заявил международный обозреватель Андрей Муртазин на телеканале «Россия 24».

«Ущерб колоссальный, причём этот ущерб можно сравнить с 15 годами гражданской войны, которая длилась в Ливане с 1975 по 1990 годы. Другое дело, что после окончания Ливанской войны в ливанском обществе наступила консолидация», — заявил Муртазин.

В настоящее время международная помощь Ливану может быть оказана куда менее охотно, чем в 1990-е годы, считает эксперт.

«Благодаря покойному премьер-министру Ливана Рафику Харири, страна была восстановлена, и восстановлена она была благодаря, конечно же, и западным деньгам, но в основном это были саудовские деньги и лично Харири. Тогда была поддержка со стороны Запада и со стороны Саудовской Аравии», — указал он.

Вечером 4 августа в порту Бейрута, столицы Ливана, прогремел мощный взрыв, уничтоживший значительную часть порта и нанёсший повреждения половине города. Мощность взрыва предположительно достигла трёх килотонн, что лишь в несколько раз меньше, чем мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году. Власти оценивают ущерб от взрыва в 3−5 млрд долларов, то есть около 10% ВВП страны.